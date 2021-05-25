Угроза сохраняется – Кулеба об агрессии России против Украины

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Угроза дальнейших агрессивных действий России против Украины сохраняется. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с сопредседателем немецкой партии «Союз 90/Зеленые» Робертом Габеком.

Во время визита Габека в Киев собеседники обсудили безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, сообщает правительственный портал.

Кулеба отметил, что отвод Россией определенного количества войск от границы с Украиной частично снизил уровень напряженности, однако не привел к деэскалации.

Обстрелы украинских позиций с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях подтверждают, что угроза дальнейших агрессивных действий России сохраняется, — сказал глава МИД.



Также он добавил, что международные партнеры должны активизировать усилия для противодействия завершению строительства «Северного потока-2». Роберт Габек заявил, что его политическая сила осознает риски Nord Stream 2 для Германии и Европы в целом и выступает против его завершения.

Напомним, встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина уже запланирована, однако ее точная дата пока неизвестна. Повестка дня переговоров будет значительно зависеть от встречи лидера Кремля с Джо Байденом.