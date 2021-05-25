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Ракурс
Загроза зберігається – Кулеба про агресію Росії проти України. Фото: ua.news/ua

Загроза зберігається — Кулеба про агресію Росії проти України

25 тра 2021, 13:16
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Загроза подальших агресивних дій Росії проти України зберігається. Про це наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі зі співголовою німецької партії «Союз 90/Зелені» Робертом Габеком.

Під час візиту Габека до Києва співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту, повідомляє урядовий портал.

Кулеба зазначив, що відведення Росією певної кількості військ від кордонів з Україною частково знизило рівень напруги, водночас не призвело до деескалації.

Обстріли українських позицій з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях підтверджують, що загроза подальших агресивних дій Росії зберігається, — сказав очільник МЗС.


Також він додав, що міжнародні партнери мають активізувати зусилля задля протидії завершенню будівництва «Північного потоку — 2». Роберт Габек заявив, що його політична сила усвідомлює ризики Nord Stream 2 для Німеччини та Європи загалом і виступає проти його завершення.

Нагадаємо, зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна уже запланована, однак її точна дата наразі невідома. Порядок денний переговорів значно залежатиме від зустрічі лідера Кремля з Джо Байденом.

Джерело: Ракурс


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