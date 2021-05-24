Про що говоритиме Зеленський з Путіним, розповів Арестович. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155049-pro-scho-govorytyme-zelenskyy-z-putinym-rozpoviv-arestovych.html

Ракурс

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, президентів України та Росії, уже запланована, однак її точна дата наразі невідома.

Порядок денний переговорів значно залежатиме від зустрічі лідера Кремля з Джо Байденом. Про це заявив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Не забуваємо, що буде зустріч Байдена та Путіна, на якій теж буде вирішуватися, зокрема, українська повістка. Ця повістка узгоджується з Офісом президента дуже щільно, — сказав він.

Крім того, речник української делегації у ТКГ сподівається, що вдасться досягнути згоди щодо процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, а також обміну утримуваними особами, повноцінного відкриття КПВВ, припинення вогню.

Але я не хотів би давати надію. Адже вже сформувалася інша проблема, яка залишиться назавжди — росіяни витратили на створення так званих ЛНР і ДНР вісім років, мільярди доларів, втратили мільярди через санкції, тисячі життів. І вони навряд чи так просто відмовляться від цього інструменту, — зазначив він.



Арестович нагадав, що головне політичне бажання Кремля — змусити Київ вступити в прямі переговори з так званими ЛДНР. Водночас на Заході є сили, які теж цього хочуть, тому Україні доводиться міцно відстоювати свої національні інтереси.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, шо зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, президентів України та Росії, уже готують у Кремлі. Однак представники країни-агресора заявляють, що обговорювати Крим на зустрічі не будуть, бо вважають Крим своєю територією.