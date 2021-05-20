Зеленский і Путін. Фото: ТВ Центр

https://racurs.ua/ua/n154918-zustrich-zelenskogo-i-putina-kreml-pochav-pidgotovku.html

Ракурс

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, президентів України та Росії, уже запланована, готуються начерки майбутніх тем для обговорення на саміті.

Представник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив підготовку зустрічі президентів. Про це повідомляють РосЗМІ.

За словами Пєскова, переговори йдуть непросто через конфлікт Дмитра Козака з Офісом президента.

Дійсно, контакти ведуться. З нашого боку Дмитро Козак бере участь, є начерки можливих тем до обговорення. Процес йде непросто. Поки начерки широкими мазками. Це гіпотетичний начерк до гіпотетичної зустрічі, дати немає, — заявили в Кремлі.

Сам Зеленський заявив, що переговори про зустріч президентів України та Росії ведуться, саміт плануються на «на нейтральній території».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський, президент України, заявив, що не проти провести референдум на Донбасі в тому випадку, якщо не спрацюють чинні плани щодо врегулювання ситуації на сході України.

Джерело: РосЗМІ