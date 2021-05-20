Глава ДПС Олексій Любченко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n154907-novym-ministrom-ekonomiky-stav-golovnyy-podatkivec-ukrayiny.html

Ракурс

Олексій Любченко, глава Державної податкової служби України, призначений першим віце-прем'єром, міністром економіки України.

За кандидатуру Любченка, яку раніше схвалили на засіданні комітету Верховної ради з питань економічної політики, віддали голоси 293 нардепи. Раніше, 18 травня, парламент звільнив міністра економічного розвитку України Ігоря Петрашка, який сам написав заяву про відставку.

Олексій Любченко очолює ДПС з квітня 2021 року, цю посаду він отримав без конкурсу. З ним уклали тимчасовий контракт на період карантину. Любченко розповідав, що спочатку від посади він відмовився, але після того, як йому пообіцяли карт-бланш на будь-які зміни, погодився.

У минулому він був заступником голови Державної податкової адміністрації при прем'єр-міністрі Юлії Тимошенко, працював в уряді Миколи Азарова. Любченко був директором Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС до 2012 року. При президентові Порошенку до 2015 року був радником голови відділу Департаменту забезпечення діяльності Державної фіскальної служби України.

Народився він 21 вересня 1971 року у селі Орловець Черкаської області, здобув спеціальність «Економічне і соціальне планування» в Київському державному економічному університеті.

Згідно з декларацією, Любченко не володіє нерухомістю. У нього є право користування квартирою у Черкасах, яка належить Черкаській міськраді. Проживає чиновник з дружиною в квартирі в Києві площею 165,7 кв. м, яка належить Галині Любченко. Також дружина володіє частиною квартири в Смілі Черкаської області, квартирею в Києві і земельною ділянкою в Кіровоградській області. У дружини чиновника є автомобілі Land Rover Evoque і Nissan Micra.

Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада призначила Олександра Кубракова новим міністром інфраструктури України. Його кандидатуру підтримали 284 нардепи.