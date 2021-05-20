Ляшко замінив Степанова в МОЗ, фото — МОЗ

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Ракурс

Віктор Ляшко — новий міністр охорони здоров’я України. Сьогодні у Раді він пообіцяв «іншу готовність до пандемії восени», розгортання власного виробництва вакцини.

За Ляшка, якого раніше схвалили і на засіданні фракції монобільшості «Слуга народу», і на профільному комітеті, віддали голоси 262 нардепи.

Ляшко — найвідоміший санлікар України в її новітній історії. Він працював заступником при трьох міністрах команди Зеленського — Зоряні Скалецькій, Іллі Ємцю та Максиму Степанову. Увесь ковідний рік Ляшко з’являвся в публічному просторі, менше викликав роздратування у громадськості в зв’язку з провалами влади в сфері охорони здоров’я.

Подейкували, що Ляшко мав балотуватися в мери Києва.

Хороше ставлення до нього президента дозволило стати претендентом на непросту позицію в Кабміні.

Ляшко напередодні призначення заявив, що за літо гарантовано вакцинує щонайменше п’ять мільйонів українців.

До майбутнього міністра МОЗ в депутатів Верховної Ради багато вимог. За словами заступниці голови фракції «Слуга народу» Євгенії Кравчук, одна з головних задач — прискорення вакцинації. Йдеться про щеплення всього дорослого населення в країні до кінця 2021 року. Крім того, Ляшку належить здійснити другий етап медичної реформи.