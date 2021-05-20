Ляшко заменил Степанова в Минздраве, фото — Минздрав

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Ракурс

Виктор Ляшко — новый министр здравоохранения Украины. Сегодня в Раде он пообещал «совсем другую готовность к пандемии осенью» и развертывание собственного производства вакцины.

За Ляшко, которого ранее одобрили и на заседании фракции монобольшинства «Слуга народа», и на профильном комитете, отдали голоса 262 нардепа.

Ляшко — самый известный санврач Украины в ее новейшей истории. Он работал заместителем при трех министрах команды Зеленского — Зоряне Скалецкой, Илье Емце и Максиме Степанове. Весь ковидный год он появлялся в публичном пространстве, меньше вызывал раздражение у общественности в связи с провалами власти в сфере здравоохранения.

Поговаривали, что Ляшко должен был баллотироваться в мэры Киева. Хорошее отношение к нему президента позволило стать претендентом на непростую позицию в Кабмине.

Ляшко накануне назначения заявил, что за лето гарантированно вакцинирует не менее пяти миллионов украинцев.

К будущему министру здравоохранения у депутатов Верховной Рады много требований. По словам заместителя председателя фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук, одна из главных задач — ускорение вакцинации. Речь идет о прививках для всего взрослого населения в стране к концу 2021 года. Кроме того, Ляшко предстоит осуществить второй этап медицинской реформы.