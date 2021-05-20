Илья Кива, фото: «Под прицелом»

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Ракурс

Илья Кива, народный депутат из «Оппозиционной платформы — За жизнь», который с недавних пор стал кандидатом наук по государственному управлению после успешной защиты диссертации, «задним числом» появился среди авторов сборников научных материалов.

Об этом говорится в новом расследовании проекта Bihus.info.

В своей диссертации Кива указал выступления на двух научно-практических конференциях Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП). Однако, как показало расследование проекта Bihus.info, которое появилось в апреле, материалов Киви на самом деле не было в указанных в диссертации источниках.

Однако уже на следующий день после появления расследования, 27 апреля, на официальном сайте МАУП 27 апреля неожиданно появились «расширенные сборники» из этих научно-практических конференций, в которых уже был Кива, отмечается в новом расследовании Bihus.info.

Кроме материалов Кивы, в «расширенном сборнике» появился также труд его однопартийца по ОПЗЖ — Виктора Черного, который приходил поддержать Киву на защиту диссертации.

Мы об этом написали, и, о чудо, спустя несколько дней эти «расширенные сборники» исчезли — вместо них опубликовали старые, без Кивы, — отмечают журналисты.

Проректор МАУП Сергей Храпатый продемонстрировал журналистам бумажные версии этих сборников, в которых материалов Кивы нет, то есть на сайте академии некоторое время была опубликована подделка.

Обнаружив эту подделку, мы поддельные материалы сняли, и здесь сейчас висят те, которые официально переведены из архива библиотеки, — отметил Харпатый.

Что касается причин появления фейковых сборников, то, по словам Харпатого, утром следующего дня после появления расследования администратору сайта пришло электронное письмо с записью: «большая просьба очень быстро здесь разместить материалы двух конференций».

Это письмо он получил от лица, работавшего ранее в МАУП, которое имело определенным образом отношение к ряду конференций, научных изданий, здесь издававшихся, поэтому оно не вызвало у чисто технического сотрудника какого-то сомнения, и он эти материалы разместил, — подчеркнул Харпатый.

В письме как отправитель был указан адрес Ирины Жуковой — официальной оппонентки Кивы на защите его кандидатской диссертации.

Комментировать этот инцидент журналистам Жукова отказалась.

В то же время на вопрос о ее мнении о диссертации Кивы, отметила:

Работа выполнена на должном научно-теоретическом уровне, имеет соответствующий уровень актуальности и новизны.

Напомним, 26 апреля Кива со скандалом защитил свою диссертацию на тему «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». Защита состоялась в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Источник: Bihus.info