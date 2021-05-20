Сюмар. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n154898-vakcinu-pfizer-v-ukraine-kolut-predstavitelyam-vlasti-nardep.html

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Вакцинация в Украине препаратом Pfizer проводится среди представителей власти вместо того, чтобы прививать людей старше 80 лет.

Нардеп от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар заявила, что прививки препаратом Pfizer получили 10 тыс. должностных лиц. Такое заявление она сделала во время выступления на заседании Верховной Рады.

По словам нардепа, массовая вакцинация сейчас проиходит в министерствах и ведомствах, а именно — в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Министерстве иностранных дел (МИД).

Вакцину с высоким уровнем защиты дают не врачам, которые ежедневно рискуют жизнью. Не учителям, не группам риска. Ее дают представителям власти. Все создается максимально просто, никто не создает логистику для массовой вакцинации. Просто на территорию ведомства приезжает автомобиль, где происходит вакцинация, — заявила Сюмар.



Она отметила, что чиновники прививаются для того, чтобы получить паспорта вакцинации и без ограничений путешествовать в Европу.

Напомним, ранее мы сообщали, что 120 тыс. доз вакцины Pfizer привезли 18 мая в Украину. Это первая партия из 470 тыс. ранее законтрактованных доз. Прививать украинцев начнут после того, как поступят все партии, поскольку именно в последний будет раствор для вакцины. Эту партию вакцины Pfizer/BioNTech от американо-немецкого производителя рассчитывают использовать для вакцинации педагогов и работников сферы образования.