COVID-паспорт. Фото: Заборона

https://racurs.ua/n154871-covid-pasporta-v-ukraine-kak-poluchit-i-kakoy-vybrat.html

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COVID-паспорт в Украине появится в ближайшее время. Документ о вакцинации от коронавируса будет иметь две разновидности — для внутреннего и международного пользования.

Внутренний и международный сертификаты будут отличаться набором данных. Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб в интервью «Фактам».

Сообщается, что в сертификате внутреннего пользования укажут основные данные — фамилию, имя и отчество человека, дату рождения, срок действия и уникальный номер сертификата. Аутентификацию будут проводить по QR-коду. Сертификат международного образца в свою очередь приведут в соответствие с рекомендациями Еврокомиссии. В частности, он будет содержать информацию о типе и производителе вакцины и дате прививки.

Кроме того, сертификаты предусматривают разный срок действия. Долгосрочный будет действовать 180 дней, а краткосрочный будет актуален всего 72 часа. Оба COVID-паспорта можно будет получить как в электронной форме, так и в бумажной. Сертификаты запустят на базе Электронной системы здравоохранения, а бумажный документ будет выдавать семейный врач. Электронную версию можно загрузить в приложении «Дія».

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-паспорт в Украине запустят уже с 1 июля. Документы о прохождении вакцинации планируют запустить как в бумажном, так и в электронном виде.



Источник: Факты