COVID-паспорт. Фото: Заборона

https://racurs.ua/ua/n154871-covid-pasporty-v-ukrayini-yak-otrymaty-ta-yakyy-obraty.html

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COVID-паспорт в Україні з’явиться вже найближчим часом. Документ про вакцинацію від коронавірусу матиме два різновиди — для внутрішнього та міжнародного користування.

Внутрішній і міжнародний сертифікати відрізнятимуться набором даних. Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб в інтерв’ю «Фактам».

Повідомляється, що в сертифікаті внутрішнього використання вказуватимуть основні дані — прізвище, ім’я та по батькові людини, дату народження, термін дії та унікальний номер сертифіката. Перевірку проводитимуть за QR-кодом. Сертифікат міжнародного зразка запроваджуватимуть відповідно до рекомендацій Єврокомісії. Зокрема, він міститиме інформацію про тип та виробника вакцини та дату щеплення.

Крім того, сертифікати матимуть різні терміни дії. Довгостроковий діятиме 180 днів, а короткостроковий діятиме 72 години. Обидва COVID-паспорти будуть доступні як в електронній формі, так і в паперовій. Сертифікати запустять на базі Електронної системи охорони здоров’я, а паперовий документ видаватиме сімейний лікар. Електронну версію можна отримати в додатку «Дія».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-паспорт в Україні запустять уже з 1 липня. Документи про проходження вакцинації планують запустити як у паперовому, так і в електронному вигляді.



Джерело: Факти