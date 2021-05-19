Фото: dtkt.ua

https://racurs.ua/ua/n154869-proceduru-otrymannya-subsydiy-v-ukrayini-sproscheno-detali.html

Ракурс

Процедуру отримання житлових субсидій спрощено в Україні.

Кабінет міністрів 19 травня вніс зміни у критерії для призначення субсидій. Нові зміни з деякими винятками дозволять перепризначати допомогу без подання відповідної заяви. При цьому верифікація субсидій продовжується. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник Кабміну відзначив, що нові зміни стосуватимуться питання наявності декількох об'єктів житла. Власникам кількох квартир субсидію не призначатимуть, але власниками міської квартири чи будинку в селі допомогу надаватимуть. Справи про призначення субсидій в окремих випадках, які раніше розглядали спеціальні комісії, тепер розглядатимуть органи соціального захисту населення. Урядовці впевнені, що це дозволить втричі скоротити терміни розгляду заяв.

Рішенням уряду передбачено:

Не враховувати доходи від розміщення депозитів, оскільки банківські установи подають звіт до ДФС загальною сумо, і наразі відсутня персоніфікована інформація про доходи фізичних осіб від розміщення депозитів.

Збільшити до 100 тис. грн суму коштів на депозитному рахунку, перевищення якої позбавляє громадян права на отримання житлової субсидії (наразі це 25 прожиткових мінімумів, або 56 тис. 750 грн).

Не враховувати житлові приміщення, які перебувають у спільній частковій або сумісній власності (переважно це приватизація житла), а також ті, які знаходяться в сільській місцевості (в основному це спадщина).

Домогосподарствам, у яких відсутні критерії, за яких житлова субсидія не призначається, передбачено автоматичне перепризначення субсидії.

Зазначається, що рішення про призначення житлових субсидій таким домогосподарствам в автоматичному режимі прийматиметься органами соціального захисту населення. Це робитиметься на підставі інформації Мінфіну за результатами проведеної верифікації даних щодо одержувачів житлових субсидій.

Таким чином, призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020−2021 років, буде проводитися без звернень громадян. Під це нововведення не потраплять домогосподарства, яким субсидія надавалася у грошовій безготівковій формі, була призначена за фактичним місцем проживання осіб чи без урахування осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

В уряді переконують, що урядова постанова дозволить призначити субсидію на наступний період для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого звернення. Оновити документи для її отримання буде треба лише для 15% домогосподарств.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики уточнило перелік одноразових покупок на суму понад 50 тис. грн, які не вплинуть на позбавлення права на субсидію.