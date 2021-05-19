Юристи вивчають питання крадіжки номеру Go_A на Євробаченні

Євробачення-2021. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n154868-urysty-vyvchaut-pytannya-kradijky-nomeru-go-a-na-ievrobachenni.html

Ракурс

Євробачення-2021 справило враження на глядачів грандіозним шоу, а український гурт Go_A вже встиг потрапити в скандал.

Анастасія Михайлова, яка раніше працювала сценаристкою на каналі «СТБ» і Plombir Event Company, звинуватила «UA: Суспільне» в крадіжці її ідеї постановки шоу гурту Go_A для Євробачення-2021. Скандальну заяву вона зробила на своїй сторінці в Facebook.

Сценаристка звинуватила телеканал у порушенні прав інтелектуальної власності. Жінка розповіла, що ще в лютому взяла участь у конкурсі на розробку ідеї кліпу та її реалізації для гурту Go_A на пісню «Шум», у зв’язку з чим відправила «Суспільному» свій сценарій і захистила ідею перед комісією. За деякий час вона дізналася, що в конкурсі переміг інший проект, але на сцені Євробачення-2021 поставили саме її постановку без жодної згадки її імені.

У моєму режисерському трітменті було все: ідея та інструменти її реалізації: костюм, декорації, атмосфера, підсвічування, антураж, дії акторів і масовки. І ви уявляєте? Усе збіглося! Ну до чого ж однаково мислять творці! Ну звичайно, є деякі зміни, щоби не так явно було схоже на мою інтелектуальну власність. Розмір німба зменшили (до речі, після мого звернення на голові солістки з’явилася корона, а німб перестав там бути. Але фото нікуди не дінеш. До цього це був німб і ніякої корони), танцюристи на тумбі, а не на циліндрах. Підвіски з іншим орнаментом, масовку не можна на сцену — її домалювали, — заявила Михайлова.

На підтвердження своїх слів Анастасія Михайлова доклала скріншоти її власного сценарію з описами всіх сцен.















На звинувачення у використанні чужої інтелектуальної власності прес-служба «UA: Суспільне» повідомила, що питання вже вивчають юристи телеканалу. Офіційна позиція компанії буде оприлюднена на сайті трохи пізніше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Go_A з піснею SHUM («Шум») вийшли у фінал Євробачення-2021, яке цими днями відбувається в нідерландському Роттердамі. Пісню українського гурту на Youtube-каналі пісенного конкурсу вже прослухали понад 500 тис. разів.