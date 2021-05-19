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Причину звільнення прес-секретаря президента України Юлії Мендель розкрили в Офісі президента.

Президент України Володимир Зеленський працює 24 години на добу сім днів на тиждень і вимагає від своїх підлеглих якісної роботи. Про це 19 травня заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю kp.ua.

За його словами, саме вкрай жорсткий ритм роботи з президентом міг стати причиною звільнення Мендель, оскільки «у такому режимі дуже мала кількість людей може працювати постійно». Другою причиною Подоляк назвав «божевільний хейт», у який вона потрапляла.

Вона професіонал, вона точно розуміє суть роботи, швидко виконує завдання, ефективно комунікує з людьми в тіньовому форматі. Але вона потрапила під феєричну атаку і ботів, і ломів, і політично ангажованих суб'єктів, і якихось ревнивих журналістів. Природно, це сильно демотивує, — заявив радник Єрмака.

Чиновник наголошує, що колишній спікер Зеленського має «вийти на інший рівень».

Також стало відомо, що 20 травня прес-конференцію президента України модеруватиме Ірина Побєдоносцева, яка очолює Директорат з питань інформаційної політики Офісу президента. До обрання Зеленського президентом була головною по зв’язках зі ЗМІ в «Кварталі-95».

Нагадаємо, 30 квітня в Офісі президента підтвердили, що Юлія Мендель залишає посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського.

Джерело: kp.ua