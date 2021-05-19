У низці регіонів України 20 травня очікуються опади, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n154866-doschi-ta-grozy-v-nyzci-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-20-travnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 20 травня очікується з опадами в низці регіонів. Територія України перебуватиме між двома баричними утвореннями зниженого тиску. Центр одного з них розташується над Слобожанщиною, іншого — над Чорним морем.

Утримається нестійка погода, але дощі у більшості регіонів вже матимуть тенденцію до зменшення. У більшості областей очікуються невеликі дощі, вдень в центральних областях — подекуди з грозами. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Крім того, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Києві 20 травня передбачає невеликий дощ вночі та вранці, а також відсутність опадів вдень. Температура повітря вночі становитиме 10−12°, вдень — 17−19°. Вітер північно-західний 7−12 м/с.

Погода у Львові буде хмарною з проясненнями. Вночі — без істотних опадів, вдень — невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Також вночі та вранці можливий слабкий туман. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +2…+7°, вдень — піднімуться до +12…+17°. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с.

Погода в Одесі буде з дощами вдень та вночі, можливі грози. Термометри вночі покажуть +12…+14°, вдень — +14…+16°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі також буде з дощами протягом доби та можливими грозами. Вночі температура повітря становитиме +10…+12°, вдень — +17…+19°. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с.

Погода у Харкові передбачає дощі вдень та вночі. Синоптики прогнозують температуру повітря +10…+12° вночі та +18…+20° вдень. Вітер південно-західний 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 20 травня передбачає відсутність істотних опадів вночі та дощ вдень. Очікується температура повітря +9…+11° вночі та +15…+17° вдень. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 20 травня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.