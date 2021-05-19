В ряде регионов Украины 20 мая ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 20 мая ожидается с осадками в ряде регионов. Территория Украины будет находиться между двумя барическими образованиями пониженного давления. Центр одного из них расположится над Слобожанщиной, другой — над Черным морем.

Сохранится неустойчивая погода, но дожди в большинстве регионов уже будут иметь тенденцию к уменьшению. В большинстве областей ожидаются небольшие дожди, днем ​​в центральных областях — местами с грозами. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Кроме того, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве 20 мая предполагает небольшой дождь ночью и утром, а также отсутствие осадков днем. Температура воздуха ночью составит 10−12°, днем — 17−19°. Ветер северо-западный 7−12 м/с.

Погода во Львове будет облачной с прояснениями. Ночью — без существенных осадков, днем — небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Также ночью и утром возможен слабый туман. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+7°, днем — поднимутся до +12…+17°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет с дождями днем ​​и ночью, возможны грозы. Термометры ночью покажут +12…+14°, днем — +14…+16°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет с дождями в течение суток и возможными грозами. Ночью температура воздуха составит +10…+12°, днем — +17…+19°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове предусматривает дожди днем ​​и ночью. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +10…12° ночью и +18…+20° днем. Ветер юго-западный 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 20 мая предполагает отсутствие существенных осадков ночью и дождь днем. Ожидается температура воздуха +9…+11° ночью и +15…+17° днем. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 мая будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.