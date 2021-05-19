Кому с 1 июля увеличат пенсию. Фото: ukrinform.com

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Доплату к пенсиям получат с 1 июля украинцы, вышедшие на пенсию в 2019—2020 годах.

Таким гражданам установят ежемесячную доплату в 100 грн. Доплата устанавливается из-за того, что эти люди не подпадают под плановую ежегодную индексацию. Об этом 19 мая заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления на «Украинском радио», которое транслировалось в Facebook.

По ее словам, когда Минсоцполитики анализировало людей, подпадающих под индексацию, то «вышло где-то полмиллиона людей, которые не подпали под индексацию, это люди, которым пенсии назначены в 2019—2020 годах». Однако цены продолжали расти и после выхода этих украинцев на пенсию.

Следующие перерасчеты пенсий состоятся в июле. Там будет две программы: первая — в связи с изменением прожиточного минимума, а вторая программа — это новая программа, — отметила Лазебная.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно. Государственные органы и министерства должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов.

Источник: Українське радіо