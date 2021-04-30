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Ракурс
Пенсию на карточки перекинут добровольно – Шмыгаль. Фото: visnuk.com.ua

Пенсию на карточки перекинут добровольно — Шмыгаль

30 апр 2021, 12:57
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Обязательную выплату пенсий через банки передумал вводить Кабинет министров.

Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно. Это следует реализовывать как право людей, а не обязательство. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале после совещания по вопросам тарифов на оплату услуг «Укрпочты».

Он подчеркнул, что государственные органы и министерства должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов.

Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство. Пенсионный фонд и «Укрпочта» совместно работают над тем, чтобы улучшить качество услуг для пенсионеров, — сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщили, что с 1 сентября 2021 года большинство пенсионеров перейдут на обслуживание в банки. Лишь незначительной категории граждан продолжат приносить пенсии домой. Кто будет этим заниматься — выберут путем открытого тендера.

Источник: Ракурс


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