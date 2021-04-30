Пенсію на картки перекинуть добровільно — Шмигаль. Фото: visnuk.com.ua

https://racurs.ua/ua/n154029-pensiu-na-kartky-perekynut-dobrovilno-shmygal.html

Ракурс

Обов’язкову виплату пенсій через банки передумав вводити Кабінет міністрів.

Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватися поступово. Це повинно реалізовуватись як право людей, а не зобов’язання. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі після наради з питань тарифів на оплату послуг «Укрпошти».

Він зазначив, що державні органи та міністерства мають найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і поштарів.

Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов’язання. Пенсійний фонд та «Укрпошта» спільно працюють над тим, щоб покращити якість послуг для пенсіонерів, — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики повідомили, що з 1 вересня 2021 року більшість пенсіонерів перейдуть на обслуговування в банки. Лише незначній категорії громадян продовжать приносити пенсії додому. Хто буде цим займатися — оберуть шляхом відкритого тендеру.