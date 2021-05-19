Кому з 1 липня збільшать пенсію. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n154865-komu-z-1-lypnya-zbilshat-pensiu-povidomyly-v-minsocpolityky-video.html

Ракурс

Доплату до пенсій отримають з 1 липня українці, які вийшли на пенсію у 2019−2020 роках.

Таким громадянам встановлять щомісячну доплату у 100 грн. Доплата встановлюється через те, що ці люди не підпадають під планову щорічну індексацію. Про це 19 травня заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час виступу на «Українському радіо», який транслювалося у Facebook.

За її словами, коли Мінсоцполітики аналізувало людей, які підпадають під індексацію, то «вийшло десь півмільйона людей, які не підпали під індексацію, це люди, яким пенсії призначені у 2019−2020 роках». Однак ціни продовжували зростати й після виходу цих українців на пенсію.

Наступні перерахунки пенсій відбудуться в липні. Там буде дві програми: перша — у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, а друга програма — це нова програма, — зазначила Лазебна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватися поступово. Державні органи та міністерства мають найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і поштарів.

Джерело: Українське радіо