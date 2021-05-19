https://racurs.ua/n154867-ustala-ot-obid-v-op-rasskazali-pochemu-mendel-ushla-ot-zelenskogo.html

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Причину увольнения пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель раскрыли в Офисе президента.

Президент Украины Владимир Зеленский работает 24 часа в сутки семь дней в неделю и требует от своих подчиненных качественной работы. Об этом 19 мая заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью kp.ua.

По его словам, именно крайне жесткий ритм работы с президентом мог стать причиной увольнения Мендель, поскольку «в таком режиме очень малое количество людей может работать постоянно». Второй причиной Подоляк назвал «сумасшедший хейт», в который она попадала.

Она профессионал, она точно понимает суть работы, быстро выполняет задачи, эффективно коммуницирует с людьми в теневом формате. Но она попала под феерическую атаку и ботов и ломов, и политически ангажированных субъектов, и каких ревнивых журналистов. Естественно, это сильно демотивирует, — заявил советник Ермака.

Чиновник отмечает, что бывший спикер Зеленского должна «выйти на другой уровень».

Также стало известно, что 20 мая пресс-конференцию президента Украины будет модерировать Ирина Победоносцева, возглавляющая Директорат по вопросам информационной политики Офиса президента. До избрания Зеленского президентом была главной по связям со СМИ в «Квартале-95».

Напомним, 30 апреля в Офисе президента подтвердили, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Источник: kp.ua