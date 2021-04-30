Кива подсидел Мендель — реакция соцсетей на отставку спикера Зеленского

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Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. 30 апреля эту информацию официально подтвердили на Банковой. В то же время соцсети с большим азартом отреагировали на новость об отставке Мендель и уже начали искать ей замену.

Пользователи соцсетей предлагают Зеленскому взять себе в спикеры пророссийского нардепа Илью Киву, который недавно защитил диссертацию, или его не менее скандального коллегу из фракции «Слуга народа» Николая Тищенко.

Не зря Кива диссертацию защитил, — пишут в Фейсбук украинцы. Кива подсидел Мендель, — добавляют другие. Предлагаю Тищенко, — потешаются пользователи соцсетей. Будет Арестович, зуб даю, — прогнозируют украинцы. Только сейчас осознал, что уходит целая эпоха. Идет человек, который своей деятельностью давал тотальный поток тем для мемов (менделизмов)… Здесь я собрал небольшую коллекцию только за последние четыре месяца 2021 года, — отмечает автор мемов из группы GONI Мемасы.

Напомним, Мендель на должности спикера Зеленского неоднократно допускалась ошибок. Как-то она ошиблась в написании слова «президент». В 2019 году Мендель дважды спутала Литву и Латвию. Также спикер Зеленского называла Торонто столицей Канады. Ошибки возникали и в написании названия Канады на английском языке. В 2019 году она вызвала скандал своим заявлением об обстреле Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса. Допускалась Мендель и ошибок при выборе дресс-кода во время официальных визитов президента.