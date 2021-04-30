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Ракурс
Кива підсидів Мендель — реакція соцмереж на відставку спікера Зеленського

Кива підсидів Мендель — реакція соцмереж на відставку спікера Зеленського (ФОТО)

30 кві 2021, 17:55
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Юлія Мендель залишає посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського. 30 квітня цю інформацію офіційно підтвердили на Банковій. Водночас соцмережі з неабиякою потіхою відреагували на новину про відставку Мендель й вже почали шукати їй заміну.

Користувачі соцмереж пропонують Зеленському взяти собі у спікери проросійського нардепа Іллю Киву, який нещодавно захистив дисертацію, або його не менш скандального колегу з фракції «Слуга народу» Миколу Тищенка.

Не дарма Кива дисертацію захистив, — пишуть у Фейсбук українці.

Кива підсидів Мендель, — додають інші.

Пропоную Тищенка, — потішаються користувачі соцмереж.

Буде Арестович, зуб даю, — прогнозують українці.

Тільки зараз усвідомив, що йде ціла епоха. Іде людина, яка своєю діяльністю давала тотальний потік тем для мемів (менделізмів)… Тут я зібрав невелику колекцію тільки за останні чотири місяці 2021 року, — зазначає автор мемів групи GONI Мемаси.

Нагадаємо, Мендель на посаді спікера Зеленського неодноразово допускалася помилок. Якось вона помилилася в написанні слова «президент». У 2019 році Мендель двічі сплутала Литву і Латвію. Також спікер Зеленського називала Торонто столицею Канади. Помилки виникали й у написанні назви Канади англійською мовою. У 2019 році вона спричинила скандал своєю заявою про обстріл Збройними силами України мирних мешканців Донбасу. Допускалася Мендель й помилок при обранні дрескоду під час офіційних візитів президента.

Джерело: Ракурс


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