Кива підсидів Мендель — реакція соцмереж на відставку спікера Зеленського

https://racurs.ua/ua/n154060-kyva-pidsydiv-mendel-reakciya-socmerej-na-vidstavku-spikera-zelenskogo-foto.html

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Юлія Мендель залишає посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського. 30 квітня цю інформацію офіційно підтвердили на Банковій. Водночас соцмережі з неабиякою потіхою відреагували на новину про відставку Мендель й вже почали шукати їй заміну.

Користувачі соцмереж пропонують Зеленському взяти собі у спікери проросійського нардепа Іллю Киву, який нещодавно захистив дисертацію, або його не менш скандального колегу з фракції «Слуга народу» Миколу Тищенка.

Не дарма Кива дисертацію захистив, — пишуть у Фейсбук українці. Кива підсидів Мендель, — додають інші. Пропоную Тищенка, — потішаються користувачі соцмереж. Буде Арестович, зуб даю, — прогнозують українці. Тільки зараз усвідомив, що йде ціла епоха. Іде людина, яка своєю діяльністю давала тотальний потік тем для мемів (менделізмів)… Тут я зібрав невелику колекцію тільки за останні чотири місяці 2021 року, — зазначає автор мемів групи GONI Мемаси.

Нагадаємо, Мендель на посаді спікера Зеленського неодноразово допускалася помилок. Якось вона помилилася в написанні слова «президент». У 2019 році Мендель двічі сплутала Литву і Латвію. Також спікер Зеленського називала Торонто столицею Канади. Помилки виникали й у написанні назви Канади англійською мовою. У 2019 році вона спричинила скандал своєю заявою про обстріл Збройними силами України мирних мешканців Донбасу. Допускалася Мендель й помилок при обранні дрескоду під час офіційних візитів президента.