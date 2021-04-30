Пранк. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n154057-rosiyski-prankery-rozvely-slug-prykydauchys-soratnykamy-navalnogo-video.html

Ракурс

«Слуги народу» стали жертвами жорсткого розіграшу з боку російських пранкерів. Володимир Кузнєцов (Вован) й Олексій Столяров (Лексус) прикинулися соратниками російського опозиціонера Олексія Навального та провели від їхнього імені Zoom-конференцію із шістьма українськими нардепами.

Темою розмови між нардепами та фейковими соратниками Навального був Крим. Відповідне відео розмови з’явилося на YouTube.





Пранкер Кузнєцов виступав у ролі керівника штабів Навального Леоніда Волкова, а Столяров — у ролі директора «Фонду боротьби з корупцією» Івана Жданова. З української сторони в розмові брали участь глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко та нардепи від фракції СН Святослав Юраш, Марія Мезенцева, Олександр Мережко і Вадим Галайчук, а також лідер кримськотатарського народу, нардеп «Європейської солідарності» Мустафа Джемілєв і представник Світового конгресу українців Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

Пранкери розповідали, що команда Навального нібито планує робити у випадку приходу до влади. Так, під час конференції вони заявили, що команда нібито Навального планує припинити окупацію Криму після приходу до влади, а Крим повинен бути «як мандарин», тобто, «подобатися всім». На це одразу відреагував Мустафа Джемілєв, наголосивши, що такого не буває.

Не зрозумів. Давайте Москва для всіх, Росія для всіх. В Україні так не буває, що наша територія для всіх, — обурився Джемілєв.

Під кінець запису один із пранкерів почав ображати Корнієнка за «несолідний вигляд», вказавши, що той сидить на дивані в «брудненькій футболці». Нардепи після цього зрозуміли, що щось не так, і почали виходити з конференції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) й Олексій Столяров (Лексус) розіграли президента Польщі Анджея Дуду. Під час телефонної розмови пранкери представилися генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем. Під час розмови пранкери розмовляли з Дудою про Зеленського, Росію та коронавірус.

Джерело: YouTube