Пранк. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n154057-rossiyskie-prankery-razveli-slug-pritvoryayas-soratnikami-navalnogo-video.html

Ракурс

«Слуги народа» стали жертвами жестокого розыгрыша от российских пранкеров. Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) притворились соратниками российского оппозиционера Алексея Навального и провели от их имени Zoom-конференцию с шестью украинскими нардепами.

Темой для разговора между нардепами и фейковыми соратниками Навального был Крым. Соответствующее видео разговора появилось на YouTube.





Пранкер Кузнецов выступал в роли руководителя штабов Навального Леонида Волкова, а Столяров — в роли директора «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова. С украинской стороны в разговоре участвовали глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко и нардепы от фракции СН Святослав Юраш, Мария Мезенцева, Александр Мережко и Вадим Галайчук, а также лидер крымскотатарского народа, народный депутат «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев и представитель Всемирного конгресса украинский Тимофей Мартыненко-Кушлянский.

Пранкеры рассказывали, что команда Навального якобы планирует делать в случае прихода к власти. Так, во время конференции они заявили, что команда якобы Навального планирует прекратить оккупацию Крыма после прихода к власти, а Крым должен быть «как мандарин», то есть «нравиться всем». На это сразу отреагировал Мустафа Джемилев, подчеркнув, что такого не бывает.

Не понял. Давайте Москва для всех, Россия для всех. В Украине так не бывает, что наша территория для всех, — возмутился Джемилев.

В конце записи один из пранкеров начал оскорблять Корниенко за «несолидный вид», указав, что он сидит на диване в «грязной футболке». Нардепы после этого поняли, что что-то не так, и начали выходить из конференции.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду. Во время телефонного разговора пранкеры представились генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша. Во время разговора пранкеры разговаривали с Дудой о Зеленском, России и коронавирусе.

Источник: YouTube