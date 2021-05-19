Юристы изучают вопрос кражи номера Go_A на Евровидении

Евровидение-2021. Фото: BBC

https://racurs.ua/n154868-uristy-izuchaut-vopros-kraji-nomera-go-a-na-evrovidenii.html

Ракурс

Евровидение-2021впечатлило грандиозным шоу зрителей, а украинская группа Go_A уже успела попасть в скандал.

Анастасия Михайлова, ранее работавшая сценаристкой на канале СТБ и Plombir Event Company, обвинила «UA: Суспільне» в краже ее идеи постановки шоу для группы Go_A на Евровидение-2021. Скандальное заявление она сделала на своей странице в Facebook.

Сценаристка обвинила телеканал в нарушении прав интеллектуальной собственности. Женщина рассказала, что еще в феврале приняла участие в конкурсе на разработку идеи клипа и реализации для группы Go_A на песню «Шум», в связи с чем отправила «Суспільному» свой сценарий и защитила идею перед комиссией. Спустя некоторое время она узнала, что в конкурсе победил другой проект, но на сцене Евровидения-2021 поставили именно ее постановку без единого упоминания ее имени.

В моем режиссерском тритменте было все: идея и инструменты ее реализации: костюмы, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки. И вы представляете? Все совпало! Ну до чего же одинаково мыслят создатели! Ну конечно, есть некоторые изменения, чтобы не так явно было похоже на мою интеллектуальную собственность. Размер нимба уменьшили (кстати, после моего обращения на голове солистки появилась корона, а нимб убрали. Но фото никуда не денешь. До этого это был нимб и никакой короны), танцоры на тумбе, а не на цилиндрах. Подвески с другим орнаментом, массовку нельзя на сцену — ее дорисовали, — заявила Михайлова.

В подтверждение своих слов Анастасия Михайлова приложила скриншоты ее собственного сценария с описаниями всех сцен.











На обвинения в использовании чужой интеллектуальной собственности пресс-служба «UA: Суспільне» сообщила, что вопрос уже изучают юристы телеканала. Официальная позиция компании будет обнародована на сайте чуть позже.

Напомним, ранее мы сообщали, что Go_A с песней SHUM («Шум») вышли в финал Евровидения-2021, которое в эти дни проходит в нидерландском Роттердаме. Песню украинской группы на Youtube-канале песенного конкурса уже прослушали более 500 тыс. раз.