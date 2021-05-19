Группа Go_A вышла в финал Евровидения

Песня-гипноз группы Go_A вышла в финал Евровидения

https://racurs.ua/n154828-pesnya-gipnoz-gruppy-go-a-vyshla-v-final-evrovideniya-foto-video.html

Ракурс

Go_A с песней SHUM («Шум») вышли в финал Евровидения, которое в эти дни проходит в нидерландском Роттердаме. Песню украинской группы на Youtube-канале песенного конкурса уже прослушали более 500 тыс. раз.

По результатам первого полуфинала Евровидения, Украина в последний этап конкурса попала десятой. Кроме Украины также в финал Евровидения вышли:

Норвегия,

Израиль,

Россия,

Азербайджан,

Мальта,

Литва,

Кипр,

Швеция,

Бельгия.

Стоит отметить, что две страны в этом году не участвуют в конкурсе. Речь идет об Армении и Беларуси, которую исключили из-за скандальной песни.

Второй полуфинал песенного конкурса состоится 20 мая, а гранд-финал, на котором и определят победителя Евровидения-2021, — 22 мая.

Напомним, 65-й по счету конкурс Евровидение должен был пройти в прошлом году с 12 по 16 мая в Роттердаме с лозунгом «Откройся» (Open Up). Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз отменил конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал Евровидения-2021 проходит в Роттердаме под тем же девизом Open Up.