Всемирный день семейного врача отмечают 19 мая. Фото: adonis.com.ua

https://racurs.ua/n154827-19-maya-otmechaut-vsemirnyy-den-semeynogo-vracha.html

Ракурс

19 мая церковный праздник праведника Иова Многострадального, который жил в Северной Аравии за тысячи лет до Рождества Христова. Жизнь и страдания святого описаны в Библии («Книга Иова»).

В народном календаре 19 мая — Иов-огуречник или Иов-горошник. В этот день начинали сеять горох. При этом говорили: «Сею, сею белый горох. Уродись, мой горох, и крупным, и белым, и тридесятым, женам на потеху, молодым парням на веселье».

Народные приметы на 19 мая:

Погода ясная — урожай огурцов будет отличный.

После рассвета поднялся туман — погода будет малооблачная и без осадков.

Птицы весело поют — в ближайшие дни будет хорошая погода.

В мире 19 мая отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом, который был инициирован в 2008 году. Инициатором проведения этого дня выступил мировой Альянс по проблемам гепатита или World Hepatitis Alliance.

Кроме того, 19 мая в мире отмечают День пионерии, Всемирный день семейного врача, День блокнота или записной книжки и День майского солнца.

19 мая в истории:

1051 год — во французском Реймсе короновали дочь Ярослава Мудрого — Анну Ярославну.

1649 год — Англия провозглашена республикой.

1861 год — в Сумах открыли первую в Украине воскресную школу.

1997 год — компания Hewlett-Packard выпустила свой первый портативный компьютер.

2005 год — на конференции министров образования стран Европы в Норвегии приняли решение о присоединении Украины к Болонскому процессу.

Напомним, 18 мая в мире отмечали Международный день музеев. В Украине на 18 мая пришелся День борьбы за права крымскотатарского народа.