Система «Железный купол». Фото: Reuters

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Ракурс

Систему противоракетной обороны вроде «Железного купола» планирует приобрести Министерство обороны Украины.

Сейчас эту систему активно использует Израиль, чтобы отражать обстрелы из сектора Газа. Последние дни израильско-палестинской войны доказали необходимость наличия такой системы противоракетной обороны в стране. Об этом 18 мая во время визита на предприятие «Мотор Сич» сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает «Укринформ».

По словам главы оборонного ведомства, последние события в Израиле доказали необходимость наличия такой системы противоракетной обороны в стране.

«Железный купол» — один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде «Железного купола», — отметил он.

Как известно, система противоракетной обороны «Железный купол» находится на вооружении армии Израиля уже 10 лет, но никогда еще так активно не применялась, как в мае 2021 года. За первую неделю противостояния по территории Израиля со стороны сектора Газа выпустили 2 тыс. ракет. Массированным обстрелом боевики группировки ХАМАС пытались нанести сильный удар, но по заявлениям местных военных 90% снарядов удалось обезвредить.

Преимущество «Железного купола» в том, что его радар немедленно засекает запуск, рассчитывает траекторию ракет, рассчитывает то место, куда эта ракета нацелена и куда она должна упасть. Система реагирует очень быстро и запускает ракеты «Тамир», которые сбивают снаряды противника буквально за несколько секунд после запуска.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 года, которое предусматривает, что Кабинет министров в бюджетной декларации на 2022−2024 годы должен предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от объема внутреннего валового продукта для оборонного сектора.

Источник: «Укринформ»