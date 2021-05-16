Список экстренных потребностей армии Украина передала США – детали. Фото: DW

https://racurs.ua/n154688-spisok-ekstrennyh-potrebnostey-armii-ukraina-peredala-ssha-detali.html

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Украина передала Соединенным Штатам список экстренных потребностей украинской армии, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Некоторые позиции из этого списка выполнить легче, другие сложнее, — сказал Кулеба в интервью для Deutsche Welle.

Министр подчеркнул, что Украина не рассчитывает получить сразу все из этого списка, однако он уверен, что помощь будет оказана.

Мы не рассчитываем получить все и сразу, но мы добиваемся прогресса по этим позициям, которые возможно получить на данный момент. Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих затрат. Это вопрос кооперации, технических деталей и я не сомневаюсь, что мы все это получим, — сказал министр.



Напомним, ранее мы сообщали, что США направили Украине «месседж жесткой любви» во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена. Визит стал подтверждением дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

Источник: Deutsche Welle