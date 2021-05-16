Список екстрених потреб армії Україна передала США – деталі. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n154688-spysok-ekstrenyh-potreb-armiyi-ukrayina-peredala-ssha-detali.html

Ракурс

Україна передала Сполученим Штатам список екстрених потреб української армії, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Деякі позиції з цього списку виконати легше, інші складніше, — сказав Кулеба в інтерв’ю для Deutsche Welle.

Міністр зазначив, що Україна не розраховує отримати відразу все з цього списку, однак він впевнений, що допомога буде надана.

Ми не розраховуємо отримати все й одразу, але ми домагаємося прогресу по цих позиціях, які можливо отримати на цю мить. Я не сумніваюся, що ми отримаємо певну кількість позицій з цього списку. І це не вимагає відповідних витрат. Це питання кооперації, технічних деталей і я не сумніваюся, що ми все це отримаємо, — сказав міністр.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США направили Україні «меседж жорсткої любові» під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена. Візит став підтвердженням подальшої підтримки України з боку США.

Джерело: Deutsche Welle