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Список екстрених потреб армії Україна передала США – деталі. Фото: DW

Список екстрених потреб армії Україна передала США — деталі

16 тра 2021, 17:13
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Україна передала Сполученим Штатам список екстрених потреб української армії, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Деякі позиції з цього списку виконати легше, інші складніше, — сказав Кулеба в інтерв’ю для Deutsche Welle.

Міністр зазначив, що Україна не розраховує отримати відразу все з цього списку, однак він впевнений, що допомога буде надана.

Ми не розраховуємо отримати все й одразу, але ми домагаємося прогресу по цих позиціях, які можливо отримати на цю мить. Я не сумніваюся, що ми отримаємо певну кількість позицій з цього списку. І це не вимагає відповідних витрат. Це питання кооперації, технічних деталей і я не сумніваюся, що ми все це отримаємо, — сказав міністр.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США направили Україні «меседж жорсткої любові» під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена. Візит став підтвердженням подальшої підтримки України з боку США.

Джерело: Deutsche Welle

Джерело: Ракурс


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