Система «Залізний купол». Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n154826-protyraketnu-systemu-na-kshtalt-zaliznogo-kupolu-hoche-kupyty-ukrayina-taran.html

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Систему протиракетної оборони на кшталт «Залізного куполу» планує придбати Міністерство оборони України.

Наразі цю систему активно використовує Ізраїль, щоб відбивати обстріли з сектору Гази. Останні дні ізраїльська-палестинської війни довели необхідність наявності такої системи протиракетної оборони в країні. Про це 18 травня під час візиту на підприємство «Мотор Січ» повідомим міністр оборони України Андрій Таран, передає «Укрінформ».

За словами очільника оборонного відомства, останні події в Ізраїлі довели необхідність наявності такої системи протиракетної оборони в країні.

«Залізний купол» — один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна зі складових частин протиракетної оборони. Ще минулого року ми розпочали певні дії щодо створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливості придбання чогось на кшталт «Залізного купола», — зазначив він.

Як відомо, система протиракетної оборони «Залізний купол» перебуває на озброєнні армії Ізраїлю вже 10 років, але ніколи ще так активно не застосовувалася, як у травні 2021 року. За перший тиждень протистояння по території Ізраїлю з боку сектору Гази випустили 2 тис. ракет. Масованим обстрілом бойовики угруповання ХАМАС намагалися завдати сильного удару, але за заявами місцевих військових 90% снарядів вдалося знешкодити.

Перевага «Залізного куполу» в тому, що його радар негайно засікає запуск, розраховує траєкторію ракет, розраховує те місце, куди ця ракета націлена й куди вона повинна впасти. Система реагує дуже швидко й запускає ракети «Тамір», які збивають снаряди супротивника буквально за кілька секунд після запуску.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 14 травня 2021 року, яке передбачає, що Кабінет міністрів у бюджетній декларації на 2022−2024 роки повинен передбачити видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5% від обсягу внутрішнього валового продукту для оборонного сектору.

Джерело: «Укрінформ»