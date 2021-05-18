Зеленський ввів у дію рішення РНБО про збільшення видатків на оборону. Фото: president.gov.ua

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Видатки на безпеку та оборону України збільшено — президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 14 травня 2021 року.

Рішення РНБО передбачає, що Кабінет міністрів у бюджетній декларації на 2022−2024 роки повинен передбачити видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5% від обсягу внутрішнього валового продукту для оборонного сектору. Про це 18 травня повідомила прес-служба Офісу президента.

Також зазначається, що уряд повинен збільшити видатки на оборону у проектах держбюджету на 2022, 2023 та 2024 роки з урахуванням воєнно-політичної ситуації в Україні.

Внести у місячний строк в установленому порядку на розгляд ВР законопроект про внесення змін до ст. 33 Бюджетного кодексу стосовно врегулювання процедури складання бюджетної декларації за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України, — йдеться в тексті рішення.



В РНБО вирішили, що Кабмін повинен передбачити право щодо державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб'єктів господарювання, які залучаються для фінансування програм, спрямованих на підвищення обороноздатності.

Нагадаємо, 14 травня Рада національної безпеки та оборони України ухвалила Стратегію кібербезпеки України на наступні п’ять років.