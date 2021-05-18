Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону. Фото:

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Расходы на безопасность и оборону увеличены — президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 года.

Решение СНБО предусматривает, что Кабинет министров в бюджетной декларации на 2022−2024 годы должен предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от объема внутреннего валового продукта для оборонного сектора. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба Офиса президента.

Также отмечается, что правительство должно увеличить расходы на оборону в проектах госбюджета на 2022, 2023 и 2024 годы с учетом военно-политической ситуации в Украине.

Внести в месячный срок в установленном порядке на рассмотрение ВР законопроект о внесении изменений в ст. 33 Бюджетного кодекса относительно урегулирования процедуры составления бюджетной декларации по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины, — говорится в тексте решения.



В СНБО решили, что Кабмин должен предусмотреть право государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования, которые привлекаются для финансирования программ, направленных на повышение обороноспособности.

Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины принял Стратегию кибербезопасности Украины на следующие пять лет.