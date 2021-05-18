Україна бореться за фінал Євробачення 2021, фото — Фейсбук Go_A

https://racurs.ua/ua/n154813-ukrayina-boretsya-za-final-ievrobachennya-2021-translyaciya.html

Ракурс

Перший півфінал Євробачення 2021 відбувається в Роттердамі 18 травня. Серед учасників — український гурт Go_A.

Цього року пісенний конкурс відбувається на арені Ahoy в Роттердамі.

Після дворічної перерви музичний конкурс Євробачення повернувся на телеекрани.

На думку більшості журналістів, які висвітлюють конкурс, це найсильніший з двох півфіналів цього року.

Всі шанси на вихід у фінал є в українського колективу Go_A. Він виступатиме передостаннім із 16 учасників півфіналу.

Серед учасників сьогоднішнього шоу розігруються 10 путівок до фіналу. Він відбудеться в суботу, 22 травня.

Інший півфінал відбудеться 20 травня.