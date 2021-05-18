Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Україна бореться за фінал Євробачення 2021, фото — Фейсбук Go_A

Україна бореться за фінал Євробачення 2021 (ТРАНСЛЯЦІЯ)

18 тра 2021, 21:45
999

Перший півфінал Євробачення 2021 відбувається в Роттердамі 18 травня. Серед учасників — український гурт Go_A.

Цього року пісенний конкурс відбувається на арені Ahoy в Роттердамі.

Після дворічної перерви музичний конкурс Євробачення повернувся на телеекрани.

На думку більшості журналістів, які висвітлюють конкурс, це найсильніший з двох півфіналів цього року.

Всі шанси на вихід у фінал є в українського колективу Go_A. Він виступатиме передостаннім із 16 учасників півфіналу.

Євробачення 2021, дані — Twitter Eurovision


Серед учасників сьогоднішнього шоу розігруються 10 путівок до фіналу. Він відбудеться в суботу, 22 травня.

Інший півфінал відбудеться 20 травня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів