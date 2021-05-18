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Ракурс
Украина борется за финал Евровидения 2021, фото — Фейсбук Go_A

Украина борется за финал Евровидения 2021 (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 мая 2021, 21:45
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Первый полуфинал Евровидения 2021 проходит в Роттердаме 18 мая. Среди участников — украинская группа Go_A.

В этом году песенный конкурс проходит на арене Ahoy в Роттердаме. После двухлетнего перерыва музыкальный конкурс Евровидение вернулся на телеэкраны.

По мнению большинства журналистов, освещающих конкурс, это самый сильный из двух полуфиналов этого года.

Все шансы на выход в финал имеет украинский коллектив Go_A. Он будет выступать предпоследним из 16 участников полуфинала.

Евровидение 2021, данные — Twitter Eurovision


Среди участников сегодняшнего шоу разыгрываются 10 путевок в финал. Он состоится в субботу, 22 мая.

Другой полуфинал состоится 20 мая.

Источник: Ракурс


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