Украина борется за финал Евровидения 2021, фото — Фейсбук Go_A

https://racurs.ua/n154813-ukraina-boretsya-za-final-evrovideniya-2021-translyaciya.html

Ракурс

Первый полуфинал Евровидения 2021 проходит в Роттердаме 18 мая. Среди участников — украинская группа Go_A.

В этом году песенный конкурс проходит на арене Ahoy в Роттердаме. После двухлетнего перерыва музыкальный конкурс Евровидение вернулся на телеэкраны.

По мнению большинства журналистов, освещающих конкурс, это самый сильный из двух полуфиналов этого года.

Все шансы на выход в финал имеет украинский коллектив Go_A. Он будет выступать предпоследним из 16 участников полуфинала.

Среди участников сегодняшнего шоу разыгрываются 10 путевок в финал. Он состоится в субботу, 22 мая.

Другой полуфинал состоится 20 мая.