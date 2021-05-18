Всесвітній день сімейного лікаря відзначають 19 травня. Фото: adonis.com.ua

https://racurs.ua/ua/n154827-19-travnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-simeynogo-likarya.html

Ракурс

19 травня церковне свято праведника Іова Багатостраждального, який жив у Північній Аравії за тисячі років до Різдва Христового. Життя і страждання святого описані в Біблії («Книга Іова»).

У народному календарі 19 травня — Іов-огірочник або Іов-горошник. Цього дня починали сіяти горох. При цьому казали: «Сію, сію білий горох. Уродися, мій горох, і крупним, і білим, і тридесятим, дружинам на потіху, молодим хлопцям на веселощі».

Народні прикмети на 19 травня:

Погода ясна — врожай огірків буде відмінний.

Після світанку піднявся туман — погода буде малохмарна і без опадів.

Птахи весело співають — найближчими днями буде хороша погода.

У світі 19 травня відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом, який був ініційований у 2008 році. Ініціатором проведення цього дня виступив Світовий Альянс з проблем гепатиту або World Hepatitis Alliance.

Крім того, 19 травня у світі відзначають День піонерії, Всесвітній день сімейного лікаря, День блокнота або День записної книжки та День травневого сонця.

19 травня в історії:

1051 рік — у французькому Реймсі коронували дочку Ярослава Мудрого — Анну Ярославну.

1649 рік — Англія проголошена республікою.

1861 рік — у Сумах відкрили першу в Україні недільну школу.

1997 рік — компанія «Hewlett-Packard» випустила свій перший портативний комп’ютер.

2005 рік — на конференції міністрів освіти країн Європи в Норвегії ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу.

Нагадаємо, 18 травня у світі відзначали Міжнародний день музеїв. В Україні на 18 травня припав День боротьби за права кримськотатарського народу.