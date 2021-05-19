Пісня-гіпноз гурту Go_A вийшла в фінал Євробачення

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Ракурс

Go_A з піснею SHUM («Шум») вийшли в фінал Євробачення, яке цими днями відбувається у нідерландському Роттердамі. Пісню українського гурту на Youtube-каналі пісенного конкурсу вже прослухали понад 500 тис. разів.

За результатами першого півфіналу Євробачення, Україна в останні етап конкурсу потрапила десятою. Окрім України також в фінал Євробачення вийшли:

Норвегія,

Ізраїль,

Росія,

Азербайджан,

Мальта,

Литва,

Кіпр,

Швеція,

Бельгія.

Варто зауважити, що дві країни цьогоріч не беруть участь у конкурсі. Йдеться про Вірменію і Білорусь, яку виключили через скандальну пісню.

Другий півфінал пісенного конкурсу відбудеться 20 травня, а гранд-фінал, на якому і визначать переможця Євробачення-2021 — 22 травня.

Нагадаємо, 65-й за рахунком конкурс Євробачення повинен був пройти торік з 12 по 16 травня у Роттердамі з гаслом «Відкрийся» (Open Up). Проте 18 березня 2020 року Європейський мовний союз скасував конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал Євробачення-2021 відбувається у Роттердамі під раніше обраним гаслом.