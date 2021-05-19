Пісня-гіпноз гурту Go_A вийшла в фінал Євробачення (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n154828-pisnya-gipnoz-gurtu-go-a-vyyshla-v-final-ievrobachennya-foto-video.htmlРакурс
Go_A з піснею SHUM («Шум») вийшли в фінал Євробачення, яке цими днями відбувається у нідерландському Роттердамі. Пісню українського гурту на Youtube-каналі пісенного конкурсу вже прослухали понад 500 тис. разів.
За результатами першого півфіналу Євробачення, Україна в останні етап конкурсу потрапила десятою. Окрім України також в фінал Євробачення вийшли:
Норвегія,
Ізраїль,
Росія,
Азербайджан,
Мальта,
Литва,
Кіпр,
Швеція,
Бельгія.
Варто зауважити, що дві країни цьогоріч не беруть участь у конкурсі. Йдеться про Вірменію і Білорусь, яку виключили через скандальну пісню.
Другий півфінал пісенного конкурсу відбудеться 20 травня, а гранд-фінал, на якому і визначать переможця Євробачення-2021 — 22 травня.
Нагадаємо, 65-й за рахунком конкурс Євробачення повинен був пройти торік з 12 по 16 травня у Роттердамі з гаслом «Відкрийся» (Open Up). Проте 18 березня 2020 року Європейський мовний союз скасував конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал Євробачення-2021 відбувається у Роттердамі під раніше обраним гаслом.