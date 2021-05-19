Фото: dtkt.ua

https://racurs.ua/n154869-proceduru-polucheniya-subsidiy-v-ukraine-uprostili-detali.html

Ракурс

Процедура получения жилищных субсидий упрощена в Украине.

Кабинет министров 19 мая внес изменения в критерии для назначения субсидий. Новые изменения с некоторыми исключениями позволят переназначать помощь без подачи соответствующего заявления. При этом верификация субсидий продолжается. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина отметил, что новые изменения будут касаться вопроса наличия нескольких объектов жилья. Владельцам нескольких квартир субсидию не будут назначать, но владельцами городской квартиры или дома в селе помощь могут предоставить. Дела о назначении субсидий в отдельных случаях, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения. Чиновники уверены, что это позволит в три раза сократить сроки рассмотрения заявлений.

Решением правительства предусмотрено:

Не учитывать доходы от размещения депозитов, поскольку банковские учреждения представляют отчет в ДФС общей сумы, и на данный момент отсутствует персонифицированная информация о доходах физических лиц от размещения депозитов.

Увеличить до 100 тыс. грн сумму средств на депозитном счете, превышение которого лишает граждан права на получение жилищной субсидии (сейчас это 25 прожиточных минимумов, или 56 тыс. 750 грн).

Не учитывать жилые помещения, которые находятся в общей долевой или совместной собственности (преимущественно это приватизация жилья), а также те, которые находятся в сельской местности (в основном это наследие).

Домохозяйствам, у которых отсутствуют критерии, при которых жилищная субсидия не назначается, предусмотрено автоматическое переназначение субсидии.

Отмечается, что решение о назначении жилищных субсидий таким домохозяйствам в автоматическом режиме будет приниматься органами социальной защиты населения. Это будет делаться на основании информации Минфина по результатам проведенной верификации данных получателей жилищных субсидий.

Таким образом, назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020−2021 годов, будет проводиться без обращений граждан. Под это нововведение не попадут домохозяйства, которым субсидия предоставлялась в денежной безналичной форме, была назначена по фактическому месту проживания лиц без учета лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, не проживающих по месту регистрации.

В правительстве убеждают, что правительственное постановление позволит назначить субсидию на следующий период для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. Обновить документы для ее получения будет нужно лишь для 15% домохозяйств.

Напомним, Министерство социальной политики уточнило перечень одноразовых покупок на сумму более 50 тыс. грн, которые не повлияют на лишение права на субсидию.