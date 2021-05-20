Сюмар. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n154898-vakcynu-pfizer-v-ukrayini-kolut-predstavnykam-vlady-nardep.html

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Вакцинація в Україні препаратом Pfizer проводиться серед представників влади замість того, щоби щепити людей, старших за 80 років.

Нардеп від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар заявила, що щеплення препаратом Pfizer отримали 10 тис. посадовців. Таку заяву вона зробила під час виступу на засіданні Верховної Ради.

За словами нардепа, масова вакцинація зараз відбувається в міністерствах та відомствах, а саме — в Апараті Ради національної безпеки й оборони (РНБО) та Міністерстві закордонних справ (МЗС).

Вакцину з найвищим рівнем захисту дають не лікарям, які щодня ризикують життям. Не вчителям, не групам ризику. Її дають представникам влади. Усе створюється максимально просто, ніхто не створює логістику для масової вакцинації. Просто на територію відомств приїжджає автомобіль, де відбувається вакцинація, — заявила Сюмар.



Вона зауважила, що чиновники вакцинуються задля того, аби отримати паспорти вакцинації та без обмежень подорожувати до Європи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 120 тис. доз вакцини Pfizer привезли 18 травня в Україну. Це перша партія із 470 тис. раніше законтрактованих доз. Щеплення нею розпочнуть після того, як надійдуть усі партії, оскільки саме в останній буде розчин для вакцини. Цю партію вакцини Pfizer/BioNTech від американо-німецького виробника розраховують використовувати для щеплення освітян і працівників закладів освіти.