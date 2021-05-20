https://racurs.ua/ua/n154897-pornosayt-v-ukrayinskomu-pidruchnyku-avtor-knygy-prokomentuvav-skandal.html

Ракурс

Олександр Авраменко, український філолог і автор підручника з української мови для 10-го класу, 19 травня прокоментував появу у книжці посилання на порносайт.

Ситуацію з книжкою він назвав «неподобством» і зазначив, що адресу сайту Новомиргородського району Кіровоградської області була вказана з метою дотримання авторського права. Однак у вересні 2020 року сайт Новомиргородського району змінили на порносайт, але про зміни автор дізнався лише зараз. Про це Авраменко написав на власній сторінці у Facebook.

За словами Авраменка, видавництво «Грамота» 17 травня звернулося в кіберполіцію із проханням заблокувати порносайт, але він досі не заблокований.

Державна бюрократична машина спить. Обіцяють розглянути нашого листа протягом 10 днів. Сьогодні звернулися до департаменту швидкого реагування. Сподіваємося, державні органи захистять учнів і всю освітню громаду, заблокувавши сайт розпусти. Чому це сталося саме з моєю книжкою? Цього року на конкурс я подав чотири підручники — і всі вони посіли перше місце з великим відривом від конкурентів. Можливо, причина в цьому? На жаль, недоброзичливці є й у мене. А може, це просто прикрий збіг… Боляче… — написав він.



Нагадаємо, у шкільному підручнику з української мови за 10 клас виявили гіперпосилання на порносайт. Йдеться про виданий у 2018 році тиражем 2 тис. примірників підручник, автором якого є Олександр Авраменко.