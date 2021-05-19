У підручнику з української мови виявили гіперпосилання, яке тепер веде на порносайт, фото: «Тюменская правда»

https://racurs.ua/ua/n154844-posylannya-na-pornosayt-znayshly-u-pidruchnyku-z-ukrayinskoyi-movy-foto.html

Ракурс

У шкільному підручнику з української мови за 10 клас виявили гіперпосилання на порносайт.

Про це повідомляє Telegram-канал «Украина сейчас».

Йдеться про виданий у 2018 році тиражем 2 тис. примірників підручник, автором якого є Олександр Авраменко.

У книзі міститься посилання на інтернет-ресурс novomirgorod.com, на якому на сьогодні розміщені матеріали порнографічного характеру.

Водночас дані ресурсу WaybackMachine, який займається архівуванням інтернет-сайтів у різні періоди, показують, що у 2018 році, коли вийшла книга, за цієї адресою розміщувався сайт з новинами Новомиргородського району Кіровоградської області.

Проте вже у 2019 році за цією адресою з’являється перепосилання на ресурс DropCatch.com, який займається оперативним скуповуванням інтернет-адрес, термін проплаченої реєстрації яких минув.

Схоже, що власники ресурсу тоді або забули вчасно оплатити реєстрацію свого доменного імені, або втратили цікавість до подальшого розвитку ресурсу.

Порносайт за цією адресою з’являється вже у 2020 році.

Нагадаємо, у грудні 2020 року відомий порносайт Pornhub змінив правила користування після скандалу з неповнолітніми.