Вакцину Pfizer для другої дози після AstraZeneca рекомендують вчені. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n154843-vakcynu-pfizer-dlya-drugoyi-dozy-pislya-astrazeneca-rekomenduut-ispanski-vcheni.html

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Вакцинуватися другою дозою Pfizer-BioNTech після уколу вакцини Oxford-AstraZeneca радять вчені.

Молодим людям, які не досягли 60-річного віку й отримали першу дозу вакцини Oxford-AstraZeneca, можна безпечно і навіть з великим ефектом для захисту від коронавірусу отримувати другу дозу Pfizer-BioNTech. Такі проміжні результати показало невелике дослідження CombivacS в Іспанії від Інституту здоров’я ім. Карлоса III. Про це повідомляє видання El Pais.

У ході дослідження були задіяні 673 учасники в Мадриді, Більбао та Барселоні. Середній вік цих людей склав 44 роки, 56% — жінки. Всі особи, які брали участь у науковій роботі, були щеплені першою дозою AstraZeneca за 8−12 тижнів до початку експерименту. Згодом другу дозу Pfizer отримала 441 особа, а 232 осіб залишили в якості контрольної групи — вони не отримували другу дозу ніякої вакциною.

Науковці переконують, що використання змішаного режиму дало посилення імунних відповідей: рівні антитіл збільшилися в 123 рази через тиждень після другої дози, і в 150 разів — через два тижні після неї. Нейтралізація псевдовірусу «в пробірці» посилилася в сім разів. Виявилося, що це більше, ніж при двох дозах препарату Pfizer. У еквівалентних випробуваннях з другою дозою AstraZeneca це посилення було триразове.

Науковці переконують, що комбінування вакцин не посилило побічні ефекти. Найбільш частими побочними ефектами були головний біль (44% від усіх випадків), нездужання (41%), озноб (25%), легка нудота (11%), легкий кашель (7%) та лихоманка (2,5%).

Крім вчених Іспанії, змішану схему вакцинації рекомендують також у Німеччині, Франції, Швеції, Норвегії та Данії.

Нагадаємо, соціологічне опитування показало, що вакцинуватися від коронавірусу не готові 42% українців навіть тоді, коли вакцина буде доступною. Лише 18% опитаних однозначно готові отримати щеплення.

Джерело: El Pais