Вакцину Pfizer для второй дозы после AstraZeneca рекомендуют ученые. Фото: BBC

https://racurs.ua/n154843-vakcinu-pfizer-dlya-vtoroy-dozy-posle-astrazeneca-rekomenduut-ispanskie-uchenye.html

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Вакцинироваться второй дозой Pfizer-BioNTech после укола вакцины Oxford-AstraZeneca советуют ученые.

Молодым людям, не достигшим 60-летнего возраста и получившим первую дозу вакцины Oxford-AstraZeneca, можно безопасно и даже с большим эффектом для защиты от коронавируса получать вторую дозу Pfizer-BioNTech. Такие промежуточные результаты показало небольшое исследование CombivacS в Испании от Института здоровья им. Карлоса III. Об этом сообщает издание El Pais.

В ходе исследования были задействованы 673 участника в Мадриде, Бильбао и Барселоне. Средний возраст этих людей составил 44 года, 56% —женщины. Все лица, которые принимали участие в научной работе, были привиты первой дозой AstraZeneca за 8−12 недель до начала эксперимента. Впоследствии вторую дозу Pfizer получил 441 человек, а 232 человека оставили в качестве контрольной группы — они не получали вторую дозу никакой вакциной.

Ученые убеждают, что использование смешанного режима дало усиление иммунных ответов: уровни антител увеличились в 123 раза через неделю после второй дозы, и в 150 раз — через две недели после нее. Нейтрализация псевдовируса" в пробирке «усилилась в семь раз. Оказалось, что это больше, чем при двух дозах препарата Pfizer. В эквивалентных испытаниях со второй дозой AstraZeneca это усиление было трехразовое.

Ученые убеждают, что комбинирование вакцин не усилило побочные эффекты. Наиболее частыми побочними эффектами были головная боль (44% от всех случаев), недомогание (41%), озноб (25%), легкая тошнота (11%), легкий кашель (7%) и лихорадка (2,5%).

Кроме ученых Испании, смешанную схему вакцинации рекомендуют также в Германии, Франции, Швеции, Норвегии и Дании.

Напомним, социологический опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса не готовы 42% украинцев даже тогда, когда вакцина будет доступной. Лишь 18% опрошенных однозначно готовы получить прививку.

Источник: El Pais