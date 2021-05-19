Дубилет-старший раскрыл, в какой стране находится

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Александр Дубилет, экс-председатель правления «ПриватБанка», которого Национальное антикоррупционное бюро весной объявило в розыск, утверждает, что официально находится в Израиле, стоит на консульском учете и сотрудничает со следствием.

Об этом говорится в заявлении Дубилета-старшего, пишет LB.ua.

Причина этого заявления — информация, которая активно распространяется в СМИ, что я прячусь от следствия, которое ведет НАБУ по факту якобы хищения средств «ПриватБанка», а место моего пребывания следователем не известно. Эта информация не соответствует действительности, — уверяет экс-глава правления финучреждения.

По его словам, детективам НАБУ и прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры известно о его местонахождении, потому что он направлял им «ряд сообщений о своем пребывании».

Я постоянно проживаю в Израиле. В стране я нахожусь на законных основаниях и нахожусь на консульском учете. Я уехал в Израиль задолго до якобы «вручения» мне подозрения. Мой выезд никоим образом не связан с какими-либо уголовным производством, — указал Дубилет-старший.

Он также убеждает в отсутствии каких-либо ограничений передвижения.

В связи с запретом правительства Израиля из-за военных действий и эпидемиологических ограничений, я не могу приехать в Украину. В течение последних четырех лет я добросовестно участвовал во всех следственных действиях и был на всех вызовах следователей, — говорится в заявлении Алексадра Дубилета.

Он отметил, что узнал о вручении ему подозрения и о розыске со СМИ. Кроме этого, бывший банкир пообещал «выполнять свои процессуальные обязанности».

Прошу детективов НАБУ и прокуроров САП направлять мне процессуальные документы и осуществлять все процессуальные действия, в том числе допрос, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом и Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам от 1959 года, — заявил напоследок Дубилет.



Напомним, Дубилет возглавлял правление «ПриватБанка» до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 млрд грн из банка перед его национализацией. Кроме Дубилета, к ответственности привлекаются его заместители — Владимир Яценко и Людмила Шмальченко и два руководителя департаментов.

Источник: LB.ua.