Дубілет-старший назвав, в якій країні перебуває

https://racurs.ua/ua/n154842-dubilet-starshyy-nazvav-v-yakiy-krayini-perebuvaie.html

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Олександр Дубілет, екс-голова правління «ПриватБанку», якого Національне антикорупційне бюро навесні оголосило в розшук, стверджує, що офіційно перебуває в Ізраїлі, стоїть на консульському обліку та співпрацює зі слідством.

Про це йдеться в заяві Дубілета-старшого, пише LB.ua.

Причина цієї заяви — інформація, яка активно поширюється в ЗМІ, що я ховаюся від слідства, яке веде НАБУ за фактом нібито розкрадання коштів «ПриватБанку», а місце мого перебування слідчим не відомо. Ця інформація не відповідає дійсності, — запевняє екс-голова правління фінустанови.

З його слів, детективам НАБУ і прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відомо про його місцезнаходження, бо він направляв їм «низку повідомлень про своє перебування».

Я постійно проживаю в Ізраїлі. В країні я перебуваю на законних підставах і перебуваю на консульському обліку. Я виїхав до Ізраїлю задовго до нібито «вручення» мені підозри. Мій виїзд жодним чином не пов’язаний з будь-якими кримінальними провадженнями, — вказав Дубілет-старший.

Він також переконує у відсутності будь-яких обмежень на пересування.

У зв’язку із забороною уряду Ізраїлю через військові дії і епідеміологічні обмеження, я не можу прибути в Україну. Впродовж останніх чотирьох років я сумлінно брав участь у всіх слідчих діях і був на усіх викликах слідчих, — йдеться в заяві Олексадра Дубілета.

Він зазначив, що дізнався про вручення йому підозри і про розшук зі ЗМІ. Окрім цього, колишній банкір пообіцяв «виконувати процесуальні обов’язки».

Прошу детективів НАБУ і прокурорів САП направляти мені процесуальні документи і здійснювати всі процесуальні дії, зокрема й допит, в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом та Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, — заявив наостанок Дубілет.



Нагадаємо, Дубілет очолював правління «ПриватБанку» до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд грн з банку перед його націоналізацією. Окрім Дубілета, до відповідальності притягують його заступників — Володимира Яценка та Людмилу Шмальченко та двох голів департаментів.

Джерело: LB.ua.