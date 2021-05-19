В учебнике по украинскому языку обнаружили гиперссылку, которая теперь ведет на порносайт, фото «Тюменская правда»

https://racurs.ua/n154844-ssylku-na-pornosayt-obnarujili-v-uchebnike-po-ukrainskomu-yazyku-foto.html

Ракурс

В школьном учебнике по украинскому языку за 10 класс обнаружили ссылку на порносайт.

Об этом сообщает Telegram-канал «Украина сейчас».

Речь идет о выданном в 2018 году тиражом 2 тыс. экземпляров учебнике, автором которого является Александр Авраменко.

В книге содержится ссылка на интернет-ресурс novomirgorod.com, на котором сегодня размещены материалы порнографического характера.

В то же время данные ресурса WaybackMachine, который занимается архивированием интернет-сайтов в разные периоды, показывают, что в 2018 году, когда вышла книга, по этому адресу размещался сайт с новостями Новомиргородского района Кировоградской области.

Однако уже в 2019 году по этому адресу появляется перелинковка на ресурс DropCatch.com, занимающийся оперативной скупкой интернет-адресов, срок проплаченной регистрации которых истек.

Похоже, что владельцы ресурса тогда или забыли вовремя оплатить регистрацию своего доменного имени, или потеряли интерес к дальнейшему развитию ресурса.

Порносайт по этому адресу появляется уже в 2020 году.

Напомним, в декабре 2020 года известный порносайт Pornhub изменил правила пользования после скандала с несовершеннолетними.