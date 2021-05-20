Рух нейронів. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n154895-ruh-dumok-cherez-mozok-pokazaly-na-video-neyrobiology.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити американським нейробіологам із Каліфорнійського університету. Дослідники вперше змогли відстежити шлях думок, поки вони проходили через мозок людини.

Експеримент проводили за участю 16 пацієнтів з епілепсією, які перенесли операцію. Про це повідомляє Science alert.





Зазначається, що зафіксувати електричну активність нейронів вдалося за допомогою спеціального обладнання. Сотні міні-електродів встановили майже в корі головного мозку. Завдяки цьому вчені змогли розгледіти деталі, які неможливо побачити за інших обставин.

Учасників дослідження попросили прислухатися до звуку, подивитися на зображення облич або тварин, які їм показували, а потім повторити певне слово або підібрати до нього антонім. Вчені відстежували рух нейронів за частки секунди з однієї області в іншу — наприклад, з префронтальної кори, пов’язаної з інтерпретацією слухових стимулів, у моторну частину кори, необхідну для формування сигналів до дії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Канаді виявили вже понад 40 випадків загадкової хвороби головного мозку. Причому хворобу фіксують лише в одному регіоні країни — на аккадському півострові в східній провінції Нью-Брансвік.

Джерело: Science Alert