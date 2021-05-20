Музей пластику. Фото: ArchDaily

https://racurs.ua/ua/n154893-limitovanyy-muzey-plastyku-v-madrydi-vidpravyly-na-pererobku-foto-video.html

Ракурс

Музей пластику в Мадриді відкрили 8 травня — незвичайна будівля була виготовлена повністю з цього матеріалу.

У культурному просторі презентували незвичайні арт-об'єкти, які мали привернути увагу до вторинної переробки. Про це повідомляє ArchDaily.





Експозиція музею, як і сам музей, проіснували всього десять днів — потім імпровізовану будівлю та всі скульптури з пластику відправили на вторинну переробку.

Цей музей наголошує на важливості використання пластика і його вкладу в захист довкілля на всіх етапах: екологічний дизайн, використання, у тому числі повторне, і переробка, — пояснила автор проекту Алісія Мартін.

Зауважимо, що артефакти з пластику розмістилися в трьох залах музею. Експонати демонстрували, як пластик змінив охорону здоров’я, харчову промисловість, будівництво, транспорт і навіть методи захисту навколишнього середовища.





Наприклад, у музеї представили інсталяцію з пластикових брезентів, як використовують на звалищах, щоб уникнути забруднення ґрунтових вод. Пластик як теплоізоляційний матеріал знижує споживання енергії, а пластикові плівки підвищують врожайність деяких видів сільськогосподарських культур.











Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що океани планети Земля стають усе дедалі більше забрудненими відходами з пластику. Щорічно в океани потрапляє близько 2,7 млн т пластику. Міжнародна група вчених, проаналізувавши дані, виявила, що до 80% всіх пластмас надходять в океан із міських районів Південно-Східної Азії й Західної Африки через річки.

Джерело: ArchDaily