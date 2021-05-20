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Музей пластику. Фото: ArchDaily

Лімітований музей пластику в Мадриді відправили на переробку (ФОТО, ВІДЕО)

20 тра 2021, 09:48
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Музей пластику в Мадриді відкрили 8 травня — незвичайна будівля була виготовлена повністю з цього матеріалу.

У культурному просторі презентували незвичайні арт-об'єкти, які мали привернути увагу до вторинної переробки. Про це повідомляє ArchDaily.

Експозиція музею, як і сам музей, проіснували всього десять днів — потім імпровізовану будівлю та всі скульптури з пластику відправили на вторинну переробку.

Цей музей наголошує на важливості використання пластика і його вкладу в захист довкілля на всіх етапах: екологічний дизайн, використання, у тому числі повторне, і переробка, — пояснила автор проекту Алісія Мартін.

Зауважимо, що артефакти з пластику розмістилися в трьох залах музею. Експонати демонстрували, як пластик змінив охорону здоров’я, харчову промисловість, будівництво, транспорт і навіть методи захисту навколишнього середовища.

Музей пластику в Мадриді. Фото: ArchDaily

Наприклад, у музеї представили інсталяцію з пластикових брезентів, як використовують на звалищах, щоб уникнути забруднення ґрунтових вод. Пластик як теплоізоляційний матеріал знижує споживання енергії, а пластикові плівки підвищують врожайність деяких видів сільськогосподарських культур.

Музей пластику в Мадриді. Фото: ArchDaily


Музей пластику в Мадриді. Фото: ArchDaily


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що океани планети Земля стають усе дедалі більше забрудненими відходами з пластику. Щорічно в океани потрапляє близько 2,7 млн т пластику. Міжнародна група вчених, проаналізувавши дані, виявила, що до 80% всіх пластмас надходять в океан із міських районів Південно-Східної Азії й Західної Африки через річки.

Джерело: ArchDaily


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