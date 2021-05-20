В Аваков затримали «злодія в законі» Умку, виконуючи рішення РНБО, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n154892-v-avakov-zatrymaly-zlodiya-v-zakoni-umku-vykonuuchy-rishennya-rnbo.html

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Національна поліція затримала двох найвпливовіших, за словами правоохоронців, «злодіїв в законі».

Кримінальним авторитетам на прізвиська Умка та Лаша Сван інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у відповідному кримінальному статусі.

У коментарі сайту поліції міністр МВС Арсен Аваков розповів, що його відомство продовжує «непримиренну війну з організованою злочинністю», а допомогло силовикам «нове законодавство, політична воля і фах оперативників».

Поліція встановила усі сфери діяльності Умки та Лаші Свана та їхні зв’язки. Стверджується, що ці особи з верхівки злочинного світу. Вони контролювали через своїх представників криміналітет.

Справу документували більше року.

Умку «коронували» на злодія в законі у 2014 році, Лаша Сван у такому ж статусі з 1995-го. Вони начебто здобули свої «звання» від топ-представників російського кримінального світу і контролювали Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку області та частину Західного регіону.

Умку і Лашу Свана документували за статтею про «злодіїв в законі» у два етапи. Спочатку у квітні під час масштабної поліцейської спецоперації на Дніпропетровщині викрили злочинне угруповання і повідомили про підозру 16 його учасникам. Серед них було кілька кримінальних «авторитетів».

Другий етап відбувся 19 травня. Умку і Лашу Свана затримали. Першого в аеропорту Дніпра під час спроби виїхати з країни, другого — в готелі.

Слідчі готують їм повідомлення про підозру за ст. 255−1 (встановлення та поширення злочинного впливу у відповідному кримінальному статусі) КК України. Тривають й обшуки.

Кримінальна відповідальність за цією статтею ККУ набула чинності в Україні з червня 2020 року.

Минулого тижня РНБО ухвалила рішення про санкції стосовно майже 700 «злодіїв в законі», які начебто діють на території України.